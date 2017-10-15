Анализ программ для Publishing

Изучить, нагуглить Программы которыми пользуется паблишинг бизнес и составить табличку с анализом их вот список крупнейших publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largest-publishers-2017.htmlтипа CRM, ERP и т.д. ключевик software for publishingи другие. Что они используют с точки зрения ИТ. Есть ли у них какие-то свои специализированные платформы, программное обеспечение. Что они вообще используют для работы.