Анализ программ для Publishing

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Закрыт1 заявка205 просмотров

Изучить, нагуглить Программы которыми пользуется паблишинг бизнес и составить табличку с анализом их вот список крупнейших publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largest-publishers-2017.htmlтипа CRM, ERP и т.д. ключевик software for publishingи другие.  Что они используют с точки зрения ИТ. Есть ли у них какие-то свои специализированные платформы, программное обеспечение. Что они вообще используют для работы.

8 лет назад
conus
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12 дней назад

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