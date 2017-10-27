Это будет евро буклет А4 с фальцовкой раскладушка. на одной стороне будет информация по поводу банкетов и фишки каждого заведения отдельно, а внутри меню на А4. внутреннюю часть пока не отправляю. там будут фотографии по ...
Сделать 3 макета для печати в типографии
Необходимо разработать макеты визитки, листовку по абонентскому обслуживанию А5 формата. Листовку по компьютерной помощи, тоже А5 формата. Есть сайт: http://belingo.ru, с него можно взять всю необходимую информацию и стилистику.
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