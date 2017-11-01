Полиграфия

1.Листовки 2шт. к выставке на тему конструктивизм детям оборот и лицевая сторона 2.Входной билет на тему конструктивизм детям лицевая сторона 3.4. Разворот и обложка ( разворот журнала и обложка) Обложка с геометрическими фигурами ,обложка Журнала тема Псевдоготика

все файлы и примеру скину на мэйл