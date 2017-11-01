Полиграфия

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок402 просмотра

1.Листовки 2шт. к выставке на тему конструктивизм детям оборот и лицевая сторона 2.Входной билет на тему конструктивизм детям лицевая сторона 3.4. Разворот и обложка ( разворот журнала и обложка) Обложка с геометрическими фигурами ,обложка Журнала тема Псевдоготика

все файлы и примеру скину на мэйл 

8 лет назад
Bublik6
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

alenaleman
Алёна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$35
2 дня
Что хочу сказать,прекрасный исполнитель,все делает во время ,понимает задачу ,присылает наработки ,а главное приятно работать !Спасибо !Буду в дальнейшем работать с Алёной и всем советую.
Отличный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

alenaleman
Алёна 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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