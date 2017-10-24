Разработать маркетинг кит (окна, двери)

Задача

1. Альбомное расположение

2. Блок о компании (возможна c речью руководителя)

3. Блок с 3-4мя кейса (подробно расписанными)

4. Блок с видами наших услуг

5. Путь работы с нами

6. Компании, которые с нами работают и отзывы от руководителей(1-3)

7. Сделать все в нашем фирменном стиле.

8. Есть еще католог ужасного качества. Можем отправить ввиде скана.

9. Что можно еще добавить?

О нас:

Наша компания производит и устанавливает светопрозрачные конструкции не только в Казани, но и по всей территории России уже более 5 лет.

За это время мы выполнили остекление:

более 150 000 частных домов и квартир;

более 10 образовательных учреждений

более 20 общественных учреждений

Для производства светопрозрачных конструкций мы используем материалы только надёжных и ведущих поставщиков профильных систем таких, как:

KRAUSS (Россия)

DECEUNINCK (Бельгия)

WDS (Украина)

Татпроф (Россия)

Также одним из наших направлений деятельности является противопожарные светопрозрачные конструкции.

Наша компания рада предложить Вам изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности:

окна, витражи, входные группы

офисные перегородки

А также:

входные металлические двери

жалюзи

натяжные потолки

комплектующие для ПВХ окон

На всю нашу продукцию мы предоставляем гарантию 5 лет!