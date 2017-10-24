Разработать маркетинг кит (окна, двери)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт8 заявок261 просмотр

Задача

1. Альбомное расположение 

2. Блок о компании (возможна c речью руководителя) 

3. Блок с 3-4мя кейса (подробно расписанными) 

4. Блок с видами наших услуг 

5. Путь работы с нами 

6. Компании, которые с нами работают и отзывы от руководителей(1-3) 

7. Сделать все в нашем фирменном стиле. 

8. Есть еще католог ужасного качества. Можем отправить ввиде скана. 

9. Что можно еще добавить? 

О нас: 

Наша компания производит и устанавливает светопрозрачные конструкции не только в Казани, но и по всей территории России уже более 5 лет. 

За это время мы выполнили остекление: 

более 150 000 частных домов и квартир; 

более 10 образовательных учреждений 

более 20 общественных учреждений 

Для производства светопрозрачных конструкций мы используем материалы только надёжных и ведущих поставщиков профильных систем таких, как: 

KRAUSS (Россия) 

DECEUNINCK (Бельгия) 

WDS (Украина) 

Татпроф (Россия) 

Также одним из наших направлений деятельности является противопожарные светопрозрачные конструкции. 

Наша компания рада предложить Вам изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности: 

окна, витражи, входные группы 

офисные перегородки 

А также: 

входные металлические двери 

жалюзи 

натяжные потолки 

комплектующие для ПВХ окон 

На всю нашу продукцию мы предоставляем гарантию 5 лет!

8 лет назад
gataoullinadel
Адель 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Инфографика, 4 фото

    Необходимо подготовить инфографику ( т.е. на одно фото добавить элементы с других фото и дополнить надписями), с целью объяснить особенности и характеристики товара на фото.  Необходимо подготовить 4 инфографики в одном стиле. Желательно - связь ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн флаера

    $10

    дизайн флаера  фитнес клуба евро размер двусторонний оплата - яндек деньги или карта белорусского банка

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен человек с минимальными знаниями Adobe Illustrator

    Срочно, нужен человек с минимальными знаниями Adobe Illustrator, нужно исправить текст в макете, сохранить и прислать мне. Работа в основном копировать/вставить, ну и размер шрифта по необходимости подгонять. Исходный текст есть в таблице ЕхеL, его нужно ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать 3 макета для печати в типографии

    Необходимо разработать макеты визитки, листовку по абонентскому обслуживанию А5 формата. Листовку по компьютерной помощи, тоже А5 формата. Есть сайт: http://belingo.ru, с него можно взять всю необходимую информацию и стилистику.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходимо создать новогодний буклет

    Это будет евро буклет А4 с фальцовкой раскладушка. на одной стороне будет информация по поводу банкетов и фишки каждого заведения отдельно, а внутри меню на А4. внутреннюю часть пока не отправляю. там будут фотографии по ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вёрстка книги с изображениями

    $80

    Есть продукт, который представляет собой 84 страницы неоформленного текста/таблиц и изображений с общей сутью раздела, в котором они находятся. Что требуется: красиво сверстать текст и таблицына каждой странице указать её номер, наименование ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Полиграфия

    $1500

    1.Листовки 2шт. к выставке на тему конструктивизм детям оборот и лицевая сторона 2.Входной билет на тему конструктивизм детям лицевая сторона 3.4. Разворот и обложка ( разворот журнала и обложка) Обложка с геометрическими фигурами ,обложка Журнала тема Псевдоготика все файлы ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Необходима верстка журнала

    $100

    необходима верстка журнала. Текст в нахдится в Word. + 25-30 фот с минимальной обработкой хорошего качества. Общий объем журнала порядка 40-45 страниц. Подробнее в ТЗ. Ваши цены и сроки в комменты.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Анализ программ для Publishing

    Изучить, нагуглить Программы которыми пользуется паблишинг бизнес и составить табличку с анализом их вот список крупнейших publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largest-publishers-2017.htmlтипа CRM, ERP и т.д. ключевик software for publishingи другие.  Что они используют с точки зрения ИТ. Есть ли у них какие-то ...

    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад