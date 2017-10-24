Необходимо подготовить инфографику ( т.е. на одно фото добавить элементы с других фото и дополнить надписями), с целью объяснить особенности и характеристики товара на фото. Необходимо подготовить 4 инфографики в одном стиле. Желательно - связь ...
Разработать маркетинг кит (окна, двери)
Задача
1. Альбомное расположение
2. Блок о компании (возможна c речью руководителя)
3. Блок с 3-4мя кейса (подробно расписанными)
4. Блок с видами наших услуг
5. Путь работы с нами
6. Компании, которые с нами работают и отзывы от руководителей(1-3)
7. Сделать все в нашем фирменном стиле.
8. Есть еще католог ужасного качества. Можем отправить ввиде скана.
9. Что можно еще добавить?
О нас:
Наша компания производит и устанавливает светопрозрачные конструкции не только в Казани, но и по всей территории России уже более 5 лет.
За это время мы выполнили остекление:
более 150 000 частных домов и квартир;
более 10 образовательных учреждений
более 20 общественных учреждений
Для производства светопрозрачных конструкций мы используем материалы только надёжных и ведущих поставщиков профильных систем таких, как:
KRAUSS (Россия)
DECEUNINCK (Бельгия)
WDS (Украина)
Татпроф (Россия)
Также одним из наших направлений деятельности является противопожарные светопрозрачные конструкции.
Наша компания рада предложить Вам изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности:
окна, витражи, входные группы
офисные перегородки
А также:
входные металлические двери
жалюзи
натяжные потолки
комплектующие для ПВХ окон
На всю нашу продукцию мы предоставляем гарантию 5 лет!
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