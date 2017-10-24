Срочно, нужен человек с минимальными знаниями Adobe Illustrator, нужно исправить текст в макете, сохранить и прислать мне. Работа в основном копировать/вставить, ну и размер шрифта по необходимости подгонять. Исходный текст есть в таблице ЕхеL, его нужно ...
Нужно сделать картинку в 3 размерах
Здравствуйте!
Нужно сделать картинку в 3 размерах (779*448 пкс, 800*1200 пкс, 600*... пкс) по образцу во вложении.
Т.е. нужно осенье настроение ввиде листьев, набор, цена, скидка.
Все почти все изображения, кроме фона листьев предоставляются.
Нужно сделать до затрашнего утра 10:00 по МСК!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать макеты визитки, листовку по абонентскому обслуживанию А5 формата. Листовку по компьютерной помощи, тоже А5 формата. Есть сайт: http://belingo.ru, с него можно взять всю необходимую информацию и стилистику.Завершен8 лет назад
Это будет евро буклет А4 с фальцовкой раскладушка. на одной стороне будет информация по поводу банкетов и фишки каждого заведения отдельно, а внутри меню на А4. внутреннюю часть пока не отправляю. там будут фотографии по ...Завершен8 лет назад
- $80
Есть продукт, который представляет собой 84 страницы неоформленного текста/таблиц и изображений с общей сутью раздела, в котором они находятся. Что требуется: красиво сверстать текст и таблицына каждой странице указать её номер, наименование ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $1500
1.Листовки 2шт. к выставке на тему конструктивизм детям оборот и лицевая сторона 2.Входной билет на тему конструктивизм детям лицевая сторона 3.4. Разворот и обложка ( разворот журнала и обложка) Обложка с геометрическими фигурами ,обложка Журнала тема Псевдоготика все файлы ...Завершен8 лет назад
- $100
необходима верстка журнала. Текст в нахдится в Word. + 25-30 фот с минимальной обработкой хорошего качества. Общий объем журнала порядка 40-45 страниц. Подробнее в ТЗ. Ваши цены и сроки в комменты.Завершен7 лет назад
Изучить, нагуглить Программы которыми пользуется паблишинг бизнес и составить табличку с анализом их вот список крупнейших publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-the-world-s-50-largest-publishers-2017.htmlтипа CRM, ERP и т.д. ключевик software for publishingи другие. Что они используют с точки зрения ИТ. Есть ли у них какие-то ...Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Проза и поэзия на русском языке с включенными фото из разного этапа жизни автора - 82 страницы + дополнительно 30 страниц с цветными фото, требующими минимальной обработки. Размер - половина альбомного листа. Верстка собрана в ...Завершен7 лет назад
А4 журнал,8 разворотов, тема Микеланджело и ссылки на текст и картинки (я прикрепляю при соглашении)http://rushist.com/index.php/historical-notes/2019-mikelandzhelo-buonarroti-kratkaya-biografiya http://smallbay.ru/article/creativity_michelangelo.html http://diletant.media/articles/28134626/ главное красиво оформить и в одной стилистике (текст правильно )Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходима изготовление креативных рекламных баннеров по косметологии (фотоколлаж) Варианты работы по двум схемам - реализация наших идей - предложение и реализация ваших идей Примеры приложены В приложении указывайте цены в ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт7 лет назад