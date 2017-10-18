Срочно, нужен человек с минимальными знаниями Adobe Illustrator, нужно исправить текст в макете, сохранить и прислать мне. Работа в основном копировать/вставить, ну и размер шрифта по необходимости подгонять. Исходный текст есть в таблице ЕхеL, его нужно вставить в файл иллюстратора, как в прикреплённом файле. (заменить текст АКУЛА 1111111 и номер на текст из файла.) всего 160 ценников. Это 5 с половиной таких листов.