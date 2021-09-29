Пишу статьи, рекламные тексты, новостные сообщения; создаю рекламные макеты и презентации. Есть опыт работы в нейминге и брендинге. Создаю логотипы, иллюстрации, умею верстать печатные материалы. Хорошо владею родным (русским) языком, могу заниматься редактурой или корректурой. Владею английским языком на уровне, позволяющем делать переводы текстов на общие темы. Настраиваю рекламу на поиске Яндекса (Яндекс.Директ). С удовольствием применю свои знания для вашей пользы.