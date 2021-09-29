Пишу статьи, рекламные тексты, новостные сообщения; создаю рекламные макеты и презентации. Есть опыт работы в нейминге и брендинге. Создаю логотипы, иллюстрации, умею верстать печатные материалы. Хорошо владею родным (русским) языком, могу заниматься редактурой или корректурой. Владею английским языком на уровне, позволяющем делать переводы текстов на общие темы. Настраиваю рекламу на поиске Яндекса (Яндекс.Директ). С удовольствием применю свои знания для вашей пользы.
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Портфолио
- Ретушь фотографий91 просмотр
- Векторная иллюстрация168 просмотров
- Векторная иллюстрация158 просмотров
- Векторная иллюстрация142 просмотра
- Разработка персонажа128 просмотров
- Разработка персонажа125 просмотров
- Вёрстка буклета в два сложения44 просмотра
- Вёрстка буклета в два сложения43 просмотра
- Разработка логотипа и полиграфии40 просмотров
- Разработка логотипа и листовки40 просмотров
- Разработка персонажа107 просмотров
- Примеры логотипов42 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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$5/час
от $10от 2 дней
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Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга