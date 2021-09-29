somebodyhere

Ирина somebodyhere

 
47 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Пишу статьи, рекламные тексты, новостные сообщения; создаю рекламные макеты и презентации. Есть опыт работы в нейминге и брендинге. Создаю логотипы, иллюстрации, умею верстать печатные материалы. Хорошо владею родным (русским) языком, могу заниматься редактурой или корректурой. Владею английским языком на уровне, позволяющем делать переводы текстов на общие темы. Настраиваю рекламу на поиске Яндекса (Яндекс.Директ). С удовольствием применю свои знания для вашей пользы.

Портфолио

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Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга