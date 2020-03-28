DJoleg100

Олег Джикаев DJoleg100

 
33 годаРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Добры день! Рад буду работать! Сделаю Качественно Свою Работу!

Здравствуйте!

Что я могу предложить вам:⬇️

✔Видео Монтаж и Редактирование!

✔Обработка Фотография!

✔Логотип Знак.

✔Анимация Баннер.

✔Фото Коллаж. 

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Пример мои работы вы можете видеть в портфолио!

Я Гарантирую в свою работы 100% Сделать хорошо и качественно В Указанные Мной Специализацию работ!

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☎️Мои контакти!

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/Oleg9918

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••БыстрОтвечу на Сообщения.

°Обращайтесь Рад Буду Работать.

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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Kuzmike
Михаил 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$7
10 баллов
4 года назад
Простейший монтаж видео
Ответственный исполнитель, быстро отвечает. Рекомендую.
Рад был Работать! Еще рад буду работать! Рекомендую!
Ответный отзыв
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$10
9 баллов
4 года назад
Смонтировать видео
Вариант был предложен, но мне не подошел
Спасибо, Буду исправлять, Свою ошибки. Ольга понимающие заказчик.
Ответный отзыв
vic1990
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Обработать фото в фотошопе
Отличная работа в кратчайшие сроки!
Отлично Сработали с Виктория, Рекомендую к Сотрудничество. Рад буду еще Работать.
Ответный отзыв
Kuzmike
Михаил 
33 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
4 года назад
Скачать материалы с GETCOURSE
Благодарю за оперативное выполнение работы. Все сделано в срок и качественно. Исполнитель все время оставался на связи. Рекомендую сотрудничество!
Рекомендую заказчика. Оплата во время.
Ответный отзыв
Holly76
Ольга 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Смотрировать видео
Олег всегда на связи. Все в срок сделал на 5+. К корректировка относится адекватно и оперативно вносит все пожелания.
Рекомендую все отлично.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга