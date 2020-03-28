Добры день! Рад буду работать! Сделаю Качественно Свою Работу!
Здравствуйте!
Что я могу предложить вам:⬇️
✔Видео Монтаж и Редактирование!
✔Обработка Фотография!
✔Логотип Знак.
✔Анимация Баннер.
✔Фото Коллаж.
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Пример мои работы вы можете видеть в портфолио!
Я Гарантирую в свою работы 100% Сделать хорошо и качественно В Указанные Мной Специализацию работ!
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☎️Мои контакти!
Email: [email protected]
Telegram: https://t.me/Oleg9918
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••Быстр Отвечу на Сообщения.
°Обращайтесь Рад Буду Работать.
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$10
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Портфолио
- Ретушь, Восстановления, обработка, и Т.Д142 просмотра
- Логотип150 просмотров
- Визитки151 просмотр
- ВидеоМонтаж и Редактирование208 просмотров
- Логотипы112 просмотров
- Анимация Баннер для Сайт174 просмотра
- Фото Коладж100 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Ответственный исполнитель, быстро отвечает. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рад был Работать! Еще рад буду работать! Рекомендую!
$10
9 баллов
4 года назад
Вариант был предложен, но мне не подошел
Ответный отзыв
Спасибо, Буду исправлять, Свою ошибки. Ольга понимающие заказчик.
$3
10 баллов
4 года назад
Отличная работа в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
Отлично Сработали с Виктория, Рекомендую к Сотрудничество. Рад буду еще Работать.
$3
10 баллов
4 года назад
Благодарю за оперативное выполнение работы. Все сделано в срок и качественно. Исполнитель все время оставался на связи. Рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика. Оплата во время.
$3
10 баллов
4 года назад
Олег всегда на связи. Все в срок сделал на 5+. К корректировка относится адекватно и оперативно вносит все пожелания.
Ответный отзыв
Рекомендую все отлично.
Видеомонтаж
4 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга