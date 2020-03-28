Добры день! Рад буду работать! Сделаю Качественно Свою Работу!

Здравствуйте!

Что я могу предложить вам:⬇️

✔Видео Монтаж и Редактирование!

✔Обработка Фотография!

✔Логотип Знак.

✔Анимация Баннер.

✔Фото Коллаж.

___________________________________________________

Пример мои работы вы можете видеть в портфолио!

Я Гарантирую в свою работы 100% Сделать хорошо и качественно В Указанные Мной Специализацию работ!

___________________________________________________

☎️Мои контакти!

Email: [email protected]

Telegram: https://t.me/Oleg9918

----------------------------------------------------------

••Быстр Отвечу на Сообщения.

°Обращайтесь Рад Буду Работать.