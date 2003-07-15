Полное завершение функционирования сайта: http://kapupieminekliriga.lv/layout/index.html на Вордпрес под ключ. Необходимые функции видны исходя из дизайна, также список ниже: · База данных для каталога продуктов Работа фильтров для товаров (цена / цвет ...
- $1400Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Валерий! Вы подавали заявку на исполнение нашего заказа: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/polnoe-zavershenie-funktcionirovaniya-sajta-backend-1073790/ Вы, как исполнитель нам очень симпатичны, но цена для нас немного высока. Может быть вы могли бы немного снизить цену? ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Полное завершение функционирования сайта: http://kapupieminekliriga.lv/layout/index.html на Вордпрес под ключ. Необходимые функции видны исходя из дизайна, также список ниже: · База данных для каталога продуктов Работа фильтров для товаров (цена / цвет ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
- $50
Для участия в конкурсе необходимо создать дизайн главной страницы сайта компании, занимающейся распространением и продажей изделий из гранита, их установкой и обустройством мест захоронения. . Победитель получает 50$ за страницу и заказ на дизайн всех остальных типовых ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется SEO-оптимизатор (Google, Yandex) по Балтийскому Региону (Латвия). С опытом работы на латвийский регион. Пожалуйста предлагайте описание услуги и стоимость.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Серафима, Пишу вам по рекомендации Олега Растопчина. Он советовал вас, как замечательного специалиста. Мне нужен дизайн сайта компании, занимающейся гранитными изделиями, всех его страниц, включая вот такой конструктор: http://f91234c4.beget.tech/monument02/index.html (+ дизайн для ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать 3д изображения с прозрачным фоном для каталога. Исходное изображение - фотография. Каждое изображение нужно создать в 14 текстурах. Фотографии текстур будут присланы. Также часть 3д изображений нужно создать по эскизу, также в 14 ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо разработать онлайн конструктор могил:- возможность выбора размера места захоронения- возможность выбрать памятник из каталога, менять его цвет и размер- возможность выбора цоколя, цветника, ограды, засыпки из каталога- калькулятор стоимости- возможность распечатать макет, сохранить или ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад