GrettaLut

Грэтта Лутохина GrettaLut

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Полное завершение функционирования сайта (backend)

    $1400

    Полное завершение функционирования сайта: http://kapupieminekliriga.lv/layout/index.html на Вордпрес под ключ. Необходимые функции видны исходя из дизайна, также список ниже: ·      База данных для каталога продуктов Работа фильтров для товаров (цена / цвет ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Полное завершение функционирования сайта (backend)

    Здравствуйте, Валерий!  Вы подавали заявку на исполнение нашего заказа: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/polnoe-zavershenie-funktcionirovaniya-sajta-backend-1073790/ Вы, как исполнитель нам очень симпатичны, но цена для нас немного высока. Может быть вы могли бы немного снизить цену?  ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Полное завершение функционирования сайта (backend)

    Полное завершение функционирования сайта: http://kapupieminekliriga.lv/layout/index.html на Вордпрес под ключ. Необходимые функции видны исходя из дизайна, также список ниже: ·      База данных для каталога продуктов Работа фильтров для товаров (цена / цвет ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать дизайн главной страницы сайта

    $50

    Для участия в конкурсе необходимо создать дизайн главной страницы сайта компании, занимающейся распространением и продажей изделий из гранита, их установкой и обустройством мест захоронения. . Победитель получает 50$ за страницу и заказ на дизайн всех остальных типовых ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сайта гранитных памятников

    Здравствуйте, Серафима, Пишу вам по рекомендации Олега Растопчина. Он советовал вас, как замечательного специалиста. Мне нужен дизайн сайта компании, занимающейся гранитными изделиями, всех его страниц, включая вот такой конструктор: http://f91234c4.beget.tech/monument02/index.html (+ дизайн для ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 3д изображений по фотографиям и эскизам, добавление текстур

    Необходимо создать 3д изображения с прозрачным фоном для каталога. Исходное изображение - фотография. Каждое изображение нужно создать в 14 текстурах. Фотографии текстур будут присланы. Также часть 3д изображений нужно создать по эскизу, также в 14 ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать онлайн конструктор могил

    Необходимо разработать онлайн конструктор могил:- возможность выбора размера места захоронения- возможность выбрать памятник из каталога, менять его цвет и размер- возможность выбора цоколя, цветника, ограды, засыпки из каталога- калькулятор стоимости- возможность распечатать макет, сохранить или ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$1400
10 баллов
4 года назад
Полное завершение функционирования сайта (backend)
Отличная постановка задачи, постоянная коммуникация, мгновенная оплата. Всем рекомендую!
arsn_design
Арсений 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Создать дизайн главной страницы сайта
Грэтта ответственный заказчик, ставящий конкретную задачу и вносящий своевременные правки. Очень понравилось сотрудничество и процесс разработки дизайна сайта!
Очень довольны работой Арсения - талантливый дизайнер с оригинальными идеями, хорошим вкусом и качественной базой знаний о современном веб дизайне. Выбрали его работу из 20 других. Коммуникабельный и приветливый. Рекомендуем!
Ответный отзыв
Semikras
45 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Создание 3д изображений по фотографиям и эскизам, добавление текстур
Спасибо за доверие, было приятно работать! Грамотное ТЗ (что для меня особенно ценно), быстрая обратная связь и своевременная оплата всех стадий работы.
Большое спасибо! Александр профессионально и качественно создал весь каталог товаров для нашего интернет магазина. Точно отобразил все размеры, формы и текстуры. Тщательно подобрал лучший ракурс. Отличная работа!
Ответный отзыв