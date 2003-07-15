Здравствуйте, Валерий! Вы подавали заявку на исполнение нашего заказа: https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/polnoe-zavershenie-funktcionirovaniya-sajta-backend-1073790/ Вы, как исполнитель нам очень симпатичны, но цена для нас немного высока. Может быть вы могли бы немного снизить цену? ...