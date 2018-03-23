olia_sivik

Нужно разработать приложение для постоянного использования. Все детали в прикрепленном ТЗ. Крайне важно закончить в срок. Предлагайте свои цены
Мобильные приложения6 заявок
Закрыт
7 лет назад
Нужно разработать приложение для постоянного использования. Все детали в прикрепленном ТЗ. Крайне важно закончить в срок. Предлагайте свои цены
Нужно сделать лэндинг-пейдж для регистрации на конференцию, хочется что-то подобное: https://synergyinsight.ru/ http://rostforum.ru/ http://business-forum.biznlife.ru/ https://3-zvezdy.ru/ Срок ограничен, около недели. Подробное ТЗ прилагается и элементы оформления прилагаются (в приглашении можно посмотреть ...