olia_sivik

Ольга olia_sivik

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

DmTori
35 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Лэндинг для регистрации в мероприятии - дизайн и верстка
Ольга очень вежливый и приятный в общении заказчик. Предоставила все необходимые материалы для работы, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую и буду рада дальнейшему сотрудничеству)
Приятная и результативная работа - несмотря на значительную разницу во времени, все вопросы решались быстро, результатом довольны. Спасибо Виктория, при возникновении подобных проектов будем обращаться к Вам еще.
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