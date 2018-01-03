SvetCap3189

Светлана SvetCap3189

 
34 годаИталия/Таранто
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Перевод русско-итальянский и итальянско-русский

Образование: высшее.

2006-2011 Международный гуманитарно-экономический институт, специальность Международное публичное право со знанием иностранных языков, Минск

2008-2011 Школа иностранных языков Streamline (итальянский язык)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
n-n
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
8 баллов
6 лет назад
Перевод текстов для web-сайта на итальянский язык
Порядочный исполнитель, разумный тариф!
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