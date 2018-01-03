Перевод русско-итальянский и итальянско-русский
Образование: высшее.
2006-2011 Международный гуманитарно-экономический институт, специальность Международное публичное право со знанием иностранных языков, Минск
2008-2011 Школа иностранных языков Streamline (итальянский язык)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
8 баллов
6 лет назад
Порядочный исполнитель, разумный тариф!
Ответный отзыв
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