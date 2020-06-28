Smm английский для детей

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Закрыт15 заявок579 просмотров

Необходимо настроить рекламу на месячный курс английского для детей

Страничка с описание курса: https://bright-life-school.ru/creative-english-for-kids/

Площадки и способы рекламы по вашему предложению

Также можем подправить сайт и УТП по вашему запросу

Возможно долгосрочное сотрудничество по другим языкам и другой онлайн-школе, если получится привлечь клиентов

5 лет назад
makcbin
Максим 
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