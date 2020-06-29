Написать объявления по 1 услуге в яндекс.директе

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Закрыт14 заявок527 просмотров

требуется написать объявления в файле выгрузки по 1 узкой нише - яндекс директ реклама на поиске

5 лет назад
itpoint
Павел 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
54 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Жанна
 
47 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мария
 
40 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Имран
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Роман
 
52 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анатолий
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Кира
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дияр
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Константин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Никита
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Светлана
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Федор
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад