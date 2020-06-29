Необходимо настроить рекламу на месячный курс английского для детей Страничка с описание курса: https://bright-life-school.ru/creative-english-for-kids/ Площадки и способы рекламы по вашему предложению Также можем подправить сайт и УТП по вашему запросу ...
Написать объявления по 1 услуге в яндекс.директе
требуется написать объявления в файле выгрузки по 1 узкой нише - яндекс директ реклама на поиске
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад
Основные требования к исполнителю: - Разработка семантического ядра - Проработка площадок по стоп-листу - Парсинг ключевых слов - Кросс-минусовка - Настройка utm-меток - Расчёт рекламного бюджета - Анализ ...Контекстная реклама20 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube. Интересует видеореклама наYoutube в формате Video Discovery и In-stream.Необходимо создать и запустить рекламу на Youtube канале о моде и стиле. На канале будут выходить ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад
Настроить рекламу в ads googlКонтекстная реклама18 заявокЗакрыт5 лет назад
Реклама. Настроить трафик лидогенерации из соц сетей.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт5 лет назад
Купить товар, сделать отзыв, по отчёту будет оплачен товар и услуга. Подробности после предложений по цене.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт5 лет назад
Сфера - банкротствоКонтекстная реклама27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно настроить рекламу в Facebook на тему Натяжные потолки в Киеве ( лендинг http://business-potolki.kiev.ua ) Нужно не просто настроить, а нужен результат, желательно от 30 м.кв заявка.Контекстная реклама8 заявокЗакрыт5 лет назад
https://potolok-natyazhnoj.ru занимаемся натяжными потолками интересует реклама в интернете. вконтакте интсаграм директ сео гугл и яндексКонтекстная реклама31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист по ФБ для разбана двух сайтов и запуска рекламы. Сайты - клоны друг друга с белой товаркой и платной подпиской. Неоднократно попадали в бан. Точные причины бана неизвестны. Вероятнее всего жалобы юзеров ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт5 лет назад