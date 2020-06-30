Сделать подбор запросов для контекстной рекламы и настроить

Всем привет!

Нужно сейчас сделать КП по запросам для контекстной рекламы Яндекс Директ (возможно Google Adwords) и настроить ее в дальнейшем.

Всю информацию пришлю в личку.

Будет 2 небольших раздела на сайте и 7 регионов по РФ.

Просчет запросов по бюджету нужен максимально оперативно.

Прошу писать вашу стоимость работ за первый этап и за полную настройку (яндекс директ) в комментариях.

И срок подбора запросов тоже укажите.