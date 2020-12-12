Требуется специалист по настройке контекстной рекламы Яндекс.Директ для привлечения клиентов к психологу. Рассматриваются только кандидаты с успешным опытом в данной нише. Оплата за работу варьируется от 3000 до 10000 рублей в зависимости от договоренностей.
Меня зовут Владимир, я профессионально занимаюсь контекстной рекламой в интернете. Я не новичок, имею многолетний опыт в этом направлении.
С уважением, Владимир.
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