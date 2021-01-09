Написать текст для статьи на сайт

КопирайтингЗавершен1 заявка122 просмотра
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Задание на текст в приложенном файле.

3 года назад
burdien
40 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
3 года назад
$38
1 день
Отличная работа!
Спасибо за сотрудничеству. Четко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую !!!
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