Evgeny94

Евгений Иванов Evgeny94

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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  • Написать фанфик

    Ищу автора для написания фанфиков по конкретным  фандомам (фильмы и сериалы) - более подробно в сообщениях.  С рейтингом R и NC-17 то есть с эротическими сценами. Просьба обращаться только если имеете опыт в написании работ ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Написать фанфик по трилогии Рика Янси 5-ая волна

    Нужно написать достаточно объемный фанфик по трилогии Рика Янси 5-ая волна по конкретной сюжетной задумке. Главные требования - достаточно хороший литературный язык и знание трилогии. Цена договорная. ВНИМАНИЕ Необходимо именно прочесть трилогию, просмотра фильма 5-ая волна ...

    Стихи, Песни и Проза7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать русские субтитры к немецкому фильму

    Немецкий фильм продолжительностью 1,5 часа С помощью youtube были получены автоматические немецкие субтитры и их перевод на русский.  Однако он сильно неточный. Необходимо доработать эти субтитры до более ли менее нормального уровня. Совсем точный перевод каждого слова из фильма ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется автор эротических рассказов

    Требуется автор эротических рассказов в жанре ENF без сцен секса. На темы вроде медосмотр, урок анатомии и т.д. Суть каждого рассказа буду дополнительно писать автору в нескольких предложениях.  Основные требования: 1. Уникальность текста (все рассказы в сети ...

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Статью на медицинскую тематику
В очередной раз было приятно сотрудничать с Евгением. Благодаря его заказам я интенсивно развиваюсь в профессиональной сфере.
Все выполнено отлично, спасибо за работу!
Ответный отзыв
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Написать эротический рассказ
Евгений замечательный заказчик. Очень обходительный, тактичный и ответственный. Оплата моментальная. Благодаря Евгению я получила возможность попробовать свои силы в чем-то принципиально новом и интересном для себя. Сотрудничество расширило мои горизонты. Спасибо Вам!
Очень понравилось работать с Ольгой - быстро, качественно и недорого. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
elenalugovtceva
Елена 
28 летАвстрия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Сделать русские субтитры к немецкому фильму
Заказчика рекомендую. Об условиях и сроках договорились без проблем. Оплата произошла своевременно.
Отличный перевод с немецкого - быстрый и качественный. Легко согласовали все условия. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв