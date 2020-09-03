Немецкий фильм продолжительностью 1,5 часа С помощью youtube были получены автоматические немецкие субтитры и их перевод на русский. Однако он сильно неточный. Необходимо доработать эти субтитры до более ли менее нормального уровня. Совсем точный перевод каждого слова из фильма ...