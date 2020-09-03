Написать фанфик по фильму "Таймлесс. Рубиновая книга" https://www.kinopoisk.ru/film/707257/
- $50Стихи, Песни и Проза1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищу автора для написания фанфиков по конкретным фандомам (фильмы и сериалы) - более подробно в сообщениях. С рейтингом R и NC-17 то есть с эротическими сценами. Просьба обращаться только если имеете опыт в написании работ ...Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Написать статью на медицинскую тематику согласно оговоренным условиямКопирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно написать достаточно объемный фанфик по трилогии Рика Янси 5-ая волна по конкретной сюжетной задумке. Главные требования - достаточно хороший литературный язык и знание трилогии. Цена договорная. ВНИМАНИЕ Необходимо именно прочесть трилогию, просмотра фильма 5-ая волна ...Стихи, Песни и Проза7 заявокЗакрыт3 года назад
Написать эротический рассказКопирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Немецкий фильм продолжительностью 1,5 часа С помощью youtube были получены автоматические немецкие субтитры и их перевод на русский. Однако он сильно неточный. Необходимо доработать эти субтитры до более ли менее нормального уровня. Совсем точный перевод каждого слова из фильма ...Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется автор эротических рассказов в жанре ENF без сцен секса. На темы вроде медосмотр, урок анатомии и т.д. Суть каждого рассказа буду дополнительно писать автору в нескольких предложениях. Основные требования: 1. Уникальность текста (все рассказы в сети ...Копирайтинг39 заявокЗакрыт3 года назад