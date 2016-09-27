30 секундный ролик, Adobe After Effect. Доделать 3 кадра

ВидеомонтажЗакрыт4 заявки262 просмотра
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30 секундное готовое видео. Raw файлы и готовый проект сделанный в Adobe After Effect. Необходимо добавить в некоторые кадры недостающую продукцию. Заменить на более правильные 4 фото в одном кадре.  Заменить аудио дорожку.

После подтверждения исполнителя даю ссылку где лежит папка со всеми исходниками  и .aep файлом проекта.

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Довольно срочно. Убедительная просьба писать стоимость.

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7 лет назад
Abo_Kor
64 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо Владимиру. Вытащил за уши проект. Учел полностью все. Возился с пропавшими файлами и восстанавливал видео. А исправлять, как известно, намного труднее, чем делать свое с нуля. Очень благодарна и довольна работой.
Понравилось работать со Светланой, она настоящий мастер составления Техзаданий, все четко и можно ничего не переспрашивать, хотя она всегда охотно ответит на любой вопрос. Платит четко в срок.
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