30 секундный ролик, Adobe After Effect. Доделать 3 кадра

сделать ролик до 60 сек примерно в таком стиле https://youtu.be/xEYgdl73Hns Тема финансовые рынки Указывайте цены, и примеры ваших работ ! рассмотрю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
30 секундное готовое видео. Raw файлы и готовый проект сделанный в Adobe After Effect. Необходимо добавить в некоторые кадры недостающую продукцию. Заменить на более правильные 4 фото в одном кадре. Заменить аудио дорожку.
После подтверждения исполнителя даю ссылку где лежит папка со всеми исходниками и .aep файлом проекта.
Связь по Whatsapp, Viber, e-mail
Довольно срочно. Убедительная просьба писать стоимость.
Оплата по Webmoney
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