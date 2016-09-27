30 секундный ролик, Adobe After Effect. Доделать 3 кадра

30 секундное готовое видео. Raw файлы и готовый проект сделанный в Adobe After Effect. Необходимо добавить в некоторые кадры недостающую продукцию. Заменить на более правильные 4 фото в одном кадре. Заменить аудио дорожку.

После подтверждения исполнителя даю ссылку где лежит папка со всеми исходниками и .aep файлом проекта.

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Довольно срочно. Убедительная просьба писать стоимость.

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