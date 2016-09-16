Сделать 70 видероликов

Требуется сделать видео-презентацию сайта с озвучкой: 1. Информация о интернет-магазине, продукции; 2. Краткий обзор разделов и подразделов; 3. В конце озвучить мотивацию на покупку. Объем видео-ролика примерно 1-3 мин. (возможен монтаж, для спецэффектов и сокращения пауз). Все детали обсудим с ...
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Сделать 70 полезных видеороликов для нашего youtube канала
Какого рода ролики надо снять:
1) Скринккасты – как настроить контекстную рекламу на 1000 слов, как создать сайт и т.д., то есть свой экран, либо
2) Вы рассказываете что то перед камерой
3) Интервью с экспертами
4) Некоторые видео должны быть от
Работа по бс, либо поэтапная оплата
Важно КАЧЕСТВО ВИДЕО – его ПОЛЕЗНОСТЬ и качество съемки. Шипение и прочие аудио помехи или ляпы – не то.
Срок – 3 месяца
После создания видео и его одобрения, мы являемся полноправными его владельцами и все права переходят к нам, вы не можете его размещать или дублировать.
Наш youtube канал https://www.youtube.com/channel/UCQcmP-TPuBvllK4smmM2PCA
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