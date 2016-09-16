Сделать 70 видероликов

Сделать 70 полезных видеороликов для нашего youtube канала

Какого рода ролики надо снять:

1) Скринккасты – как настроить контекстную рекламу на 1000 слов, как создать сайт и т.д., то есть свой экран, либо

2) Вы рассказываете что то перед камерой

3) Интервью с экспертами

4) Некоторые видео должны быть от

Работа по бс, либо поэтапная оплата

Важно КАЧЕСТВО ВИДЕО – его ПОЛЕЗНОСТЬ и качество съемки. Шипение и прочие аудио помехи или ляпы – не то.

Срок – 3 месяца

После создания видео и его одобрения, мы являемся полноправными его владельцами и все права переходят к нам, вы не можете его размещать или дублировать.

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