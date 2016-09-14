Необходимо два ролика с описанием преимуществ работы онлайн сервиса. Каждый на 90 секунд. И две видео-инструкции по работе с онлайн сервисом на 90-120 секунд. + сценарий, раскадровка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать видео-презентацию сайта с озвучкой:
1. Информация о интернет-магазине, продукции;
2. Краткий обзор разделов и подразделов;
3. В конце озвучить мотивацию на покупку.
Объем видео-ролика примерно 1-3 мин. (возможен монтаж, для спецэффектов и сокращения пауз).
Все детали обсудим с потенциальным исполнителем.
Заранее спасибо!
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