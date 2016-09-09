Разработка серии видео-роликов

Дляпрезентационных целей я хочу использовать имитацию помощника Сири из Айфона.

Как я себе этопредставляю: я говорю заранее заготовленный вопрос к «Сири». Затем запускаю

видео (сделанное Вами).

На видео – всекак у Сири: черный экран, Сири «думает», потом появляется распознанная «моя

фраза» и затем электронный голос выдает нужный мне ответ. Для некоторых

вопросов может понадобиться помимо ответа на экране выдавать картинки:

фотокакого-то объекта

картинкусо списком почтовых сообщений (якобы найденных в ответ на мой запрос)

Если Вы готовысделать такое, то подготовьте, пожалуйста, пример. Предположим, я спрашиваю,

«Как дела у Васи?». Пример видео должен показать, как эта фраза «распознается»

Сири и должен позвучать ответ «У Васи дела хорошо».

Нужна оценкаразработки одного ролика «вопрос-ответ», способ оплаты (Я.Деньги, Вебмани и

проч.). Мне нужно будет изготовить 5-10 роликов.