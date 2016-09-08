Видеодизайнер для создания рекламного ролика

Ищем видеодизайнера для создания рекламного ролика на 30-35 секунд.

Пример: https://www.youtube.com/watch?v=CkeqQ5TRqxg

Можно не настолько загруженный мелкими деталями и не настолько суматошный.

Тематика: интернет магазин шин, дисков, автозапчастей

Первая часть будет очень похожа на пример: сверху логотип, по центру перечисление ключевых категорий магазина, внизу URL магазина

Окончание тоже похоже на пример - URL и логотип.

Остальной визуальный ряд по усмотрению дизайнера.

Текст для основной части предоставлю.

С ответом указывайте

1) стоимость и сроки.

2) примеры работ