Заснять видео на детском утреннике и обработать записанное видео.

Мы проводили видеосьемку и немного не так сняли несколько видеороликов, поэтому нужен специалист по редактированию видео. Желательно с портфолио, или же своими наработками. Ваша задача: 1. Сделать видео более контрастное, или наоборот ярче, если нужно в видеоролике. 2. Убрать ...