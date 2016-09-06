Видео трейлер (мобильная экшн игра)

Необходимо сделать трейлер аналогичный этому:

https://www.youtube.com/watch?v=3MNYruNnBzc

Только с вертолетами. Модели и сцены в 3д есть. Также есть возможность подмешать в трейлер геймплейное видео. Длительность 30 сек.

Требуется не только видеомонтаж но и видеопостановка, рендеринг в 3д