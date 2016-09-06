Видео трейлер (мобильная экшн игра)

Мы проводили видеосьемку и немного не так сняли несколько видеороликов, поэтому нужен специалист по редактированию видео. Желательно с портфолио, или же своими наработками. Ваша задача: 1. Сделать видео более контрастное, или наоборот ярче, если нужно в видеоролике. 2. Убрать ...
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Необходимо сделать трейлер аналогичный этому:
https://www.youtube.com/watch?v=3MNYruNnBzc
Только с вертолетами. Модели и сцены в 3д есть. Также есть возможность подмешать в трейлер геймплейное видео. Длительность 30 сек.
Требуется не только видеомонтаж но и видеопостановка, рендеринг в 3д
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