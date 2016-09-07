Анимационный ролик

$500
ВидеомонтажЗакрыт7 заявок219 просмотров
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Нужно изготовить анимационный ролик про интернет проект, с описанием всех преимуществ. Ролик не больше 1,5 минуты. Не сложная инфографика. Сценарий ролика есть

7 лет назад
iskovik
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Cyndyk
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$650
1 день
Отличный исполнитель. Сделал ролик по сценарию в рекордно короткие сроки, даже не увидев еще предоплату на счету. Адекватен по цене, идет на компромиссы. Изменения ролика делал мгновенно. Не смотря на то,что мы как заказчик несколько дотошны, не проявлял никакого недовольства все переделывал по нашим запросам и даже предлагал свои идеи. Очень благодарна за опыт, за сотрудничество и за оперативность! Всем рекомендую как опытного и проверенного партнера
Отличный заказчик. Четко сформулированное задание. Мгновенная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
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