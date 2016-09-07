Анимационный ролик

Отличный исполнитель. Сделал ролик по сценарию в рекордно короткие сроки, даже не увидев еще предоплату на счету. Адекватен по цене, идет на компромиссы. Изменения ролика делал мгновенно. Не смотря на то,что мы как заказчик несколько дотошны, не проявлял никакого недовольства все переделывал по нашим запросам и даже предлагал свои идеи. Очень благодарна за опыт, за сотрудничество и за оперативность! Всем рекомендую как опытного и проверенного партнера