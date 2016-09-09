Нарисовать скатывающуюся слезу в видео

ВидеомонтажЗавершен4 заявки211 просмотров
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Для видео нужно нарисовать на статуе скатывающуюся слезу. 

Фрагмент видео здесь https://www.dropbox.com/s/94kds434la6jxpd/sleza.mp4?dl=0

Длина в пределах 4 сек.

7 лет назад
onoyko
Павел 
58 летГреция
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
63 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
vlad_peshkov
Влад 
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$10
1 день
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