Подготовить ролик с видео (инфо) графикой

Требуется создать видеопрезентацию в стиле инфографики продолжительностью 2..2,5 мин.

Есть предварительный сценарий ролика – yadi.sk/d/LZgvM2-pupuxv . Обязательно прочитайте его перед тем, как сделать предложение по исполнению задания.

Пример стилистики, в которой должен быть а итоге отрисован и подготовлен ролик – https://www.youtube.com/watch?v=oX8JlHDbmh4

Звуковая дорожка под ролик готова в черновом варианте, она будет передана непосредственно исполнителю данного задания.

В видео потребуется соблюсти фирменный стиль (цветовая гамма сайта), детали которого будут предоставлены перед началом работы. Перед монтажом ролика потребуется предоставить отрисованные слайды на согласование.

Если у вас есть пример похожей работы СОБСТВЕННОГО исполнения, прошу его продемонстрировать. Так мы поймем друг друга гораздо быстрее.

Жду Вашу заявку с указанием цены и срока исполнения или вопросы.