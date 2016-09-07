Подготовить ролик с видео (инфо) графикой

Необходимо 15 сентября 2016 г. провести видеосъемку на детском утреннике и обработать записанное видео. Длительность праздника 2 часа, начало в 11-00.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать видеопрезентацию в стиле инфографики продолжительностью 2..2,5 мин.
Есть предварительный сценарий ролика – yadi.sk/d/LZgvM2-pupuxv . Обязательно прочитайте его перед тем, как сделать предложение по исполнению задания.
Пример стилистики, в которой должен быть а итоге отрисован и подготовлен ролик – https://www.youtube.com/watch?v=oX8JlHDbmh4
Звуковая дорожка под ролик готова в черновом варианте, она будет передана непосредственно исполнителю данного задания.
В видео потребуется соблюсти фирменный стиль (цветовая гамма сайта), детали которого будут предоставлены перед началом работы. Перед монтажом ролика потребуется предоставить отрисованные слайды на согласование.
Если у вас есть пример похожей работы СОБСТВЕННОГО исполнения, прошу его продемонстрировать. Так мы поймем друг друга гораздо быстрее.
Жду Вашу заявку с указанием цены и срока исполнения или вопросы.
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