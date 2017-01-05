Монтаж видео.

Задачи:

1. Есть большое видео (всего 14 шт), размер видео от 1ч до 2х +-, необходимо нарезать видео на фрагменты. Временные промежутки фрагментов дадим. (в среднем по 7-8 фрагментов на 1 видео)

2. Сделать заставки для видео-фрагментов, вначале и в конце фрагмента. Пример

https://drive.google.com/file/d/0Bwd-rD7QHvcYUFFFTTdLVjk4VWc/view

Важно: заставка вначале состоит их 2х частей: анонс курса и тема фрагмента. Это первые 2 экрана.

На анонсе курса идет лого организации и текст "Курс: ........." (название берется из название большого видео)

На 2м экране идет фото ассоциация с названием курса (подбираете сами) и текст "Тема: .........." (название берется из разбивки по времени)

Самый начальный ползунок, важно будет вырезать и тоже вставить в новые заставки.

В идеале сделать, как на примере видео.

Важно учеть громкость голоса на видео и заставки.

Сделать звуковой переход от заставки к видео. Что бы речь не начиналась мгновено.

Оплата: 1000р за 1 видео.

Итого за всё 14000руб это примерно 218 у.е.

Для старта важно будет показать заставку с другим текстом нежели в примере.

Мы будем смотреть на шрифты, сходство с примером.