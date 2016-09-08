Программа для удаления пауз из видео

Нужна помощь в поиске и установки программы для удаления пауз из видео автоматически. Т.е. есть ряд видео снятых с экрана монитора программой camasia studio. В видео много поуз, которые не нужны. Т.е. видео представляет ценность только на тех участках, где диктор говорит что-то голосом. Вручную вырезать это не вариант, а нужна программа для автоматизации процесса.