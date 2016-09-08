Монтаж видео для канала ТОП 5

Необходимо записать видео пополнения счета в личном кабинете. Есть шаблон в котором в общих чертах рассказывается о пополнении и 7 способов пополнить счет. Необходимо сделать шаблон основанный на скринкасте из кабинета + пояснения в виде типографики, и ...
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Нужен монтажер для канала, который выпускает видео топ 5, факты, лайфхаки и тд. Длительность каждого ролика от 3 до 6 . Выпуски выходят 2 раза в неделю.
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