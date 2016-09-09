Ищу специалиста по FFmpeg

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Здравствуйте.
FFmpeg мне пока ещё слабо знаком, а работать с ним придётся долго,
поэтому в течении какого-то времени нужна будет помощь по освоению этой программы.
Вот что делаю. Из нескольких фотографий сделать видеоролик с музыкой и текстом.
Эту часть я уже сделал. Теперь надо сделать повеселее – с различными видеоэффектами.
Отсюда 1-й вопрос : Какие из эффектов что в списке ниже, можно реализовать с помощью FFmpeg?
Appear/Disappear я так полагаю это можно и уже сделано в первой части – поставил + ,
а вот можно ли сделать остальные и как?
Fotos:
01 + Appear/Disappear
02 ? Ken Burns effect in/out
03 ? Fade in/out
04 ? Crossfade
05 ? Rotate in/out
06 ? Zoom in/out
07 ? Scroll in/out from top, bottom, left, right
08 ? Curtain open/close vertical, horizontal
09 ? Furl/unfurl
10 ? Increase/decrease centered, radial
11 ? Spindle left, right
12 ? Pixelate in/out
Music:
13 + Start/stop
14 ? Fade in/out
15 ? Crossfade
Text:
16 + Appear/Disappear
17 ? Ken Burns effect in/out
18 ? Fade in/out
19 ? Crossfade
20 ? Rotate in/out
21 ? Zoom in/out
22 ? Scroll in/out from top, bottom, left, right
23 ? Curtain open/close vertical, horizontal
24 ? Furl/unfurl
25 ? Increase/decrease centered, radial
26 ? Spindle left, right
27 ? Pixelate in/out
28 ? Star Wars opener in/out
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