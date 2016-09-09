Ищу специалиста по FFmpeg

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки256 просмотров
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Здравствуйте. 

FFmpeg мне пока ещё слабо знаком, а работать с ним придётся долго, 

поэтому в течении какого-то времени нужна будет помощь по освоению этой программы.

Вот что делаю. Из нескольких фотографий сделать видеоролик с музыкой и текстом.

Эту часть я уже сделал. Теперь надо сделать повеселее – с различными видеоэффектами.

Отсюда 1-й вопрос : Какие из эффектов что в списке ниже, можно реализовать с помощью FFmpeg?

Appear/Disappear я так полагаю это можно и уже сделано в первой части – поставил + , 

а вот можно ли сделать остальные и как?

Fotos:

01  +  Appear/Disappear  

02  ?  Ken Burns effect in/out 

03  ?  Fade in/out  

04  ?  Crossfade

05  ?  Rotate in/out  

06  ?  Zoom in/out   

07  ?  Scroll in/out from top, bottom, left, right  

08  ?  Curtain open/close vertical, horizontal  

09  ?  Furl/unfurl  

10  ?  Increase/decrease centered, radial    

11  ?  Spindle left, right  

12  ?  Pixelate in/out  

 

Music:

13  +  Start/stop  

14  ?  Fade in/out  

15  ?  Crossfade  

Text:

16  +  Appear/Disappear  

17  ?  Ken Burns effect in/out 

18  ?  Fade in/out  

19  ?  Crossfade

20  ?  Rotate in/out  

21  ?  Zoom in/out   

22  ?  Scroll in/out from top, bottom, left, right  

23  ?  Curtain open/close vertical, horizontal  

24  ?  Furl/unfurl  

25  ?  Increase/decrease centered, radial    

26  ?  Spindle left, right  

27  ?  Pixelate in/out  

28  ?  Star Wars opener in/out

 

7 лет назад
Apilot
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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