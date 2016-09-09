Ищу специалиста по FFmpeg

Здравствуйте.

FFmpeg мне пока ещё слабо знаком, а работать с ним придётся долго,

поэтому в течении какого-то времени нужна будет помощь по освоению этой программы.

Вот что делаю. Из нескольких фотографий сделать видеоролик с музыкой и текстом.

Эту часть я уже сделал. Теперь надо сделать повеселее – с различными видеоэффектами.

Отсюда 1-й вопрос : Какие из эффектов что в списке ниже, можно реализовать с помощью FFmpeg?

Appear/Disappear я так полагаю это можно и уже сделано в первой части – поставил + ,

а вот можно ли сделать остальные и как?

Fotos:

01 + Appear/Disappear

02 ? Ken Burns effect in/out

03 ? Fade in/out

04 ? Crossfade

05 ? Rotate in/out

06 ? Zoom in/out

07 ? Scroll in/out from top, bottom, left, right

08 ? Curtain open/close vertical, horizontal

09 ? Furl/unfurl

10 ? Increase/decrease centered, radial

11 ? Spindle left, right

12 ? Pixelate in/out

Music:

13 + Start/stop

14 ? Fade in/out

15 ? Crossfade

Text:

16 + Appear/Disappear

17 ? Ken Burns effect in/out

18 ? Fade in/out

19 ? Crossfade

20 ? Rotate in/out

21 ? Zoom in/out

22 ? Scroll in/out from top, bottom, left, right

23 ? Curtain open/close vertical, horizontal

24 ? Furl/unfurl

25 ? Increase/decrease centered, radial

26 ? Spindle left, right

27 ? Pixelate in/out

28 ? Star Wars opener in/out