Смотнтировать ролик с любительского видео

ВидеомонтажЗакрыт133 заявки854 просмотра
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Смонтировать видео-ролик с любительского видео (снятого на iphone). Процесс приготовления пиццы. Продолжением 30-60 сeкунд. В начале и в конце титры. Подобрать фоновую музыку. 

P.S. Предложения без указания цены рассматриваться не будут

7 лет назад
orlovgleb
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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