Смотнтировать ролик с любительского видео

Дляпрезентационных целей я хочу использовать имитацию помощника Сири из Айфона. Как я себе этопредставляю: я говорю заранее заготовленный вопрос к «Сири». Затем запускаю видео (сделанное Вами). На видео – всекак у Сири: черный экран, Сири «думает», потом появляется ...
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Рекламный ролик для рекламы на фейсбук.
Смонтировать видео-ролик с любительского видео (снятого на iphone). Процесс приготовления пиццы. Продолжением 30-60 сeкунд. В начале и в конце титры. Подобрать фоновую музыку.
P.S. Предложения без указания цены рассматриваться не будут
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