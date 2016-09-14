Монтаж рекламного видеоролика

Нужно сделать видео примерно как на примере(презентация инвестиционного проекта), хронометраж 2-3 минуты. Озвучка русская и английская. Текст нужно написать. (предоставляем только текст который будет на сайте, на его основе нужно сделать текст для видео). [url=https://youtu.be/44jRRxuXUQo]https://youtu.be/44jRRxuXUQo[/url] Исходники логотипа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Есть задача переделать или создать с нуля видео ролик.
Если нужно - уже есть исходник.
Что нам важно:
1. Продумать озвучку
2. Продумать музыкальное сопроводжение
3. Озвучить (руководить озвучиваением)
4. Сделать заставку на финал (в нашем фирменном стиле)
https://www.youtube.com/watch?v=AxRXP0ndg5Q&feature=youtu.be - вот пример ролика
Жду предложений.
Проект СРОЧНЫЙ
На выходе хочу 2 ролика с озвучкой на Украинском-Русском и разбивка ролика на 4 части (плачущих мущин с финалом заставкой) для использования по медийной видео рекламе
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