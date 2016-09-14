Монтаж рекламного видеоролика

Добрый день.

Есть задача переделать или создать с нуля видео ролик.

Если нужно - уже есть исходник.

Что нам важно:

1. Продумать озвучку

2. Продумать музыкальное сопроводжение

3. Озвучить (руководить озвучиваением)

4. Сделать заставку на финал (в нашем фирменном стиле)

https://www.youtube.com/watch?v=AxRXP0ndg5Q&feature=youtu.be - вот пример ролика

Жду предложений.

Проект СРОЧНЫЙ

На выходе хочу 2 ролика с озвучкой на Украинском-Русском и разбивка ролика на 4 части (плачущих мущин с финалом заставкой) для использования по медийной видео рекламе