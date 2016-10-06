Создание видеороликов с озвучкой

Задача простая:

- зачитывать новости с нашего сайта Getvi.ru под самостоятельно смонтированный видеоряд.

- делать все это 2 раза в неделю

Требования еще проще:

- прямые руки

- нормальный голос

Очень нравилась работа нашего предыдущего видео редактора, к сожалению у него больше нету времени.

Примеры его работ тут: https://www.youtube.com/channel/UCrJDya-yzqj3437pL6qahmQ

Присылайте пожалуйста примеры ваших работ и ваши заявки с указанием стоимости создания одного ролика.