Буду рад помочь вам с вашим проектом!

Добрый день! Меня зовут Кирилл и я занимаюсь озвучкой. Мой опыт работы с микрофоном составляет более 5 лет (Работал с каналами миллилионниками на YouTube, крупными компаниями). Также я занимаюсь редактированием звука, аудиомонтажом, монтажом видео.

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Что я могу вам предложить:

Качественную озвучку в короткие сроки с полным аудиоредактированием

Начитка вашего текста любой сложности

Монтаж аудио/видео - выставление звука по таймингу, наложение звкуов, преходов и т.д.

Конвертация аудио в текст

Примеры работ смотрите в портфолио. Буду рад сотрудничать с вами!