Буду рад помочь вам с вашим проектом!
Добрый день! Меня зовут Кирилл и я занимаюсь озвучкой. Мой опыт работы с микрофоном составляет более 5 лет (Работал с каналами миллилионниками на YouTube, крупными компаниями). Также я занимаюсь редактированием звука, аудиомонтажом, монтажом видео.
--------------------------------------------------------------
Что я могу вам предложить:
Качественную озвучку в короткие сроки с полным аудиоредактированием
Начитка вашего текста любой сложности
Монтаж аудио/видео - выставление звука по таймингу, наложение звкуов, преходов и т.д.
Конвертация аудио в текст
Примеры работ смотрите в портфолио. Буду рад сотрудничать с вами!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
ТОП-50— Озвучивание
Портфолио
- Закадровая озвучка док. фильма237 просмотров
- Озвучка рекламного ролика206 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Приятный голос, умеренные цены, приятно общаться, быстро и качественно сделанная работа. Вообщем 20 из 10
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
$7
10 баллов
7 лет назад
Очень довольны сотрудничеством с Кириллом, качественный видеоряд, отличная озвучка и много полезных советов по оптимизации канала. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Евгений отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Приятное общение.
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $1от 1 дня
#39
Видеомонтаж
1 отзыв
$10/час
от $2от 12 дней
#109
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#140