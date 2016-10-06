Funtrec

Кирилл Дук Funtrec

 
33 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Буду рад помочь вам с вашим проектом!

Добрый день! Меня зовут Кирилл и я занимаюсь озвучкой. Мой опыт работы с микрофоном составляет более 5 лет (Работал с каналами миллилионниками на YouTube, крупными компаниями).  Также я занимаюсь редактированием звука, аудиомонтажом, монтажом видео. 

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Что я могу вам предложить:

Качественную озвучку в короткие сроки с полным аудиоредактированием

Начитка вашего текста любой сложности

Монтаж аудио/видео - выставление звука по таймингу, наложение звкуов, преходов и т.д.

Конвертация аудио в текст 

Примеры работ смотрите в портфолио. Буду рад сотрудничать с вами!

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$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
ТОП-50
Озвучивание
Портфолио
Отзывы заказчиков
guest_15349166204412
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Запись аудиоверсии фанфика
Приятный голос, умеренные цены, приятно общаться, быстро и качественно сделанная работа. Вообщем 20 из 10
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Ответный отзыв
Jackromanenko
Евгений 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Создание видеороликов с озвучкой
Очень довольны сотрудничеством с Кириллом, качественный видеоряд, отличная озвучка и много полезных советов по оптимизации канала. Продолжаем сотрудничать.
Евгений отличный заказчик. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Приятное общение.
Ответный отзыв
Озвучивание
1 отзыв
$10/час
от $1от 1 дня
#39
Видеомонтаж
1 отзыв
$10/час
от $2от 12 дней
#109
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#140