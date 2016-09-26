Конвертация видео MOV в AVI

$10
ВидеомонтажЗавершен4 заявки206 просмотров
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Конвертация видео MOV 6:9

в AVI (с обрезанием кадра)

1.   Формат CanopusDV,MicrosoftDV, расширение*.avi2.  Форматзвука 48 кГц, 16 бит, dual mono (левый канал = правый канал),уровень звука по пикам минус 1 дБ.3.   Видео 720х576 пикселей 4:3, 25кадров PAL

7 лет назад
comerce
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
fredee
37 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Очень хороший исполнитель. Рекомендую его всем по этому направлению. Не пожалеете!
Отличный заказчик, оплата в срок и без задержек.
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