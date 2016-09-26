Конвертация видео MOV в AVI

Требуется сделать видео-презентацию сайта с озвучкой: 1. Информация о интернет-магазине, продукции; 2. Краткий обзор разделов и подразделов; 3. В конце озвучить мотивацию на покупку. Объем видео-ролика примерно 1-3 мин. (возможен монтаж, для спецэффектов и сокращения пауз). Все детали обсудим с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конвертация видео MOV 6:9
в AVI (с обрезанием кадра)
1. Формат CanopusDV,MicrosoftDV, расширение*.avi2. Форматзвука 48 кГц, 16 бит, dual mono (левый канал = правый канал),уровень звука по пикам минус 1 дБ.3. Видео 720х576 пикселей 4:3, 25кадров PAL
- Похожие заказы
- Видеомонтаж25 заявокЗакрыт7 лет назад
Скину видео клип (более 60 минут) нужно из него сделать короткометражный. Обозначу секунды (от и до) и музыку какую вставить под эти нарезки (музыку также скину на почту). Фильм свадебный. Интересует цена и сроки.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! В презентации использую фрагменты фильмов. Сейчас я нашел их на ютубе, качество плохое. Нужна помощь. Найти на торренте видео в качестве DVD/Full HD, скачать себе фильм и вырезать мне нужный фрагмент. Готов оплатить из расчета ...Видеомонтаж34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо два ролика с описанием преимуществ работы онлайн сервиса. Каждый на 90 секунд. И две видео-инструкции по работе с онлайн сервисом на 90-120 секунд. + сценарий, раскадровкаВидеомонтаж12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Есть задача переделать или создать с нуля видео ролик. Если нужно - уже есть исходник. Что нам важно: 1. Продумать озвучку 2. Продумать музыкальное сопроводжение 3. Озвучить (руководить озвучиваением) 4. Сделать заставку на финал (в нашем фирменном стиле) https://www.youtube.com/watch?v=AxRXP0ndg5Q&feature=youtu.be - вот ...Видеомонтаж15 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать видео примерно как на примере(презентация инвестиционного проекта), хронометраж 2-3 минуты. Озвучка русская и английская. Текст нужно написать. (предоставляем только текст который будет на сайте, на его основе нужно сделать текст для видео). [url=https://youtu.be/44jRRxuXUQo]https://youtu.be/44jRRxuXUQo[/url] Исходники логотипа ...Видеомонтажнет заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Задача простая:[/b] - зачитывать новости с нашего сайта [url=http://getvi.ru/]Getvi.ru[/url] под самостоятельно смонтированный видеоряд. - делать все это 2 раза в неделю [b]Требования еще проще: [/b] - прямые руки - нормальный голос Очень нравилась работа нашего предыдущего видео редактора, к сожалению у него больше нету ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
ТЗ прикрепленоВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Рекламный ролик для рекламы на фейсбук. Смонтировать видео-ролик с любительского видео (снятого на iphone). Процесс приготовления пиццы. Продолжением 30-60 сeкунд. В начале и в конце титры. Подобрать фоновую музыку. P.S. Предложения без указания цены рассматриваться не будутВидеомонтаж133 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дляпрезентационных целей я хочу использовать имитацию помощника Сири из Айфона. Как я себе этопредставляю: я говорю заранее заготовленный вопрос к «Сири». Затем запускаю видео (сделанное Вами). На видео – всекак у Сири: черный экран, Сири «думает», потом появляется ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт7 лет назад