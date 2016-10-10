Корректировка видео

ВидеомонтажЗавершен42 заявки524 просмотра
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Скачали видео с ютьюба, там сверху постоянно написан адрес сайта www.....ru - как-то можно его убрать?

Видео по длительности 1-3 минуты кждое (всего 5 или 6 будет). Напишите, какие варианты могут быть для того, чтобы убрать эту надпись сверху. Вот пример одного: https://www.youtube.com/watch?v=2OUe7XjGy30&feature=youtu.be

7 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
PavelNovikov
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Все отлично, быстро и качественно, спасибо!
Было приятно поработать, благодарю!
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