Корректировка видео

Скачали видео с ютьюба, там сверху постоянно написан адрес сайта www.....ru - как-то можно его убрать?

Видео по длительности 1-3 минуты кждое (всего 5 или 6 будет). Напишите, какие варианты могут быть для того, чтобы убрать эту надпись сверху. Вот пример одного: https://www.youtube.com/watch?v=2OUe7XjGy30&feature=youtu.be