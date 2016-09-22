Заставка для программы

Требуется сделать видео-презентацию сайта с озвучкой: 1. Информация о интернет-магазине, продукции; 2. Краткий обзор разделов и подразделов; 3. В конце озвучить мотивацию на покупку. Объем видео-ролика примерно 1-3 мин. (возможен монтаж, для спецэффектов и сокращения пауз). Все детали обсудим с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый вечер!
Нужна подобная заставка
https://www.pond5.com/after-effect/30433121/motion-opener.html#
Обязательно указывайте стоимость и сроки
Только для проживающих в г. Киев
Не разовая работа
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