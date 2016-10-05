Обрезать видео с Ютуба и загрузить их в обрезанном виде

Коллеги, приветствую! Необходимо вырезать кусочки видео, и затем загрузить эти кусочки по отдельности. Загружать надо из-под конкретного логина (доступы выдадим исполнителю). При обрезании видео надо сохранить максимум качества относительно оригинала. Вот ссылки и описание того, какой нужен фрагмент (при загрузке видео необходимо использовать описание, приведенные ниже):

https://www.youtube.com/watch?v=PY4zs-nJyb0 0:58-2:37

"Я попробовал алкоголь первый раз в 12 лет, моим ощущением была эйфория, радость, веселье. Мой дедушка пил до белой

горячки,мой второй дедушка пил до буйного состояния, мой папа и это перешло как бы на меня. Но это я так думал, а это не

так... Когда первый раз я увидел галлюцинации - очень страшные, мерзкие, противные - которые меня хотели заставить покончить

жизнь самоубийством, я начал молиться Богу. У меня дома есть Молитвослов, я просто..."

http://www.1tvspb.ru/event/Na_trezvuyu_golovu_Duhovnaya_reabilitaciya_alkogolikov/ 2:50-3:31

"Трезвый образ жизни Михаил выбрал двенадцать лет назад... Сегодня ... делится личным опытом с теми, кто обращается за

помощью. А если человек выздоравливает для себя, его мотив - всегда при нем остается... Вобщем-то я оказался в довольно таки тупиковой, затруднительной ситуации, дальше было идти некуда и вобщем-то

пришлось искать выход"

http://vera.vesti.ru/event/show/event_id/1569540 0:12-0:45

"Надежды не было на жизнь дальнейшую мою, потому что я загнала себе в такой тупик уже жизненный, что другого выхода

я не видела - не было сил ни физических, ни моральных... Выздоровление пришло ко мне не сразу. Не выздоровление, а осмысление, но оно пришло и уже я не употребляю. Здесь

помогают со всех сторон"

https://www.youtube.com/watch?v=ib8LKazPU1U 1:09-2:09

"И тут мысль у меня такая: пойду в лес вымораживаться я. И тут у меня такое вот: раздеваюсь полностью, донага, захожу на

поляну, ложусь крестом вот так, и начинаю молится. Говорю: Господи, Матерь Божья, Отец мой Небесный, ради Иисуса Христа,

Сына Вашего, помогите, я не могу сам. Петр не помнит, как добрался до монастыря..."

https://www.youtube.com/watch?v=4MNfYy4XCUUJnkbxysq 4:11-5:32

"Протоиерей Василий Добычин служит в приходе Преображенского храма в Шуе. Однажды к нему на Исповедь пришел

разбитый жизнью мужчина. Это был Иван Крюков. Сейчас он выглядит здовым мужчиной, руководит обществом трезвости

при храме, но так было не всегда. Восемь лет назад он был совершенно другим, от постоянных пьянок лицо..."

https://www.youtube.com/watch?v=MyWoaNyOj5A&app=desktop 0:30-1:19

"Полгода назад, когда ее привезли в Ессентукский реабилитационный центр, девушка была на грани жизни и смерти.

Шансов на выздоровление было мало, к счастью кризис миновал. Есть помощь - я знаю, что могу сюда позвонить, пойти в храм"

https://www.youtube.com/watch?v=MvFefao6QL4 2:27-3:03

"За год я только пришла в себя. Не считая физических каких-то моментов, но через год у меня поменялось мировозрение, и

я поняла, что можно жить по-другому. А вот сейчас идет процесс другой год - я учусь жить по-другому и смотрю в будущее"

https://www.youtube.com/watch?v=86u-4X86aVw&app=desktop 3:11-3:28

"Молюсь иконе “Неупиваемая Чаша” за свою дочь, Ольгу. Слава Богу, в этом году она прекратила, перестала болеть...

болезнью пьянства. Я очень довольна, счастлива"

http://www.1tvspb.ru/event/Na_trezvuyu_golovu_Duhovnaya_reabilitaciya_alkogolikov/ 2:14-2:49

"...из-за трудностей на работе или еще из-за чего-нибудь мне было трудно засыпать. И я на ночь выпивал там какое-то количество - небольшое.

Со временем я понял, что мне не хватает - надо больше, иначе не засыпается. Потом уже вообще отказаться от этой

привычки уже не мог..."