Lisa6101

Елизавета Lisa6101

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Работа - отражения нас самих. То, кем мы себя ощущаем. Улучшайся!

Всем привет! Занимаюсь ретушью и коррекцией фотографий. Монтаж аудио и видео треков. Сделай свой мир краше!)

Отзывы заказчиков

mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Обрезать видео с Ютуба и загрузить их в обрезанном виде
Спасибо за работу! Успехов!
Заказчик отнесся с пониманием, отвечал на все вопросы! Рада была поработать)
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга