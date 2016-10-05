Работа - отражения нас самих. То, кем мы себя ощущаем. Улучшайся!
Всем привет! Занимаюсь ретушью и коррекцией фотографий. Монтаж аудио и видео треков. Сделай свой мир краше!)
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу! Успехов!
Ответный отзыв
Заказчик отнесся с пониманием, отвечал на все вопросы! Рада была поработать)
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга