Сделать видео ролик (рекламный до 60 сек)

ВидеомонтажЗавершен12 заявок536 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

сделать ролик  до 60 сек

примерно  в таком стиле

https://youtu.be/xEYgdl73Hns

Тема финансовые рынки

Указывайте цены, и примеры ваших работ !

рассмотрю

7 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
NJkod
Роман 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
7 лет назад
$99
3 дня
Главное чтоб меня все устраивало , а меня устроило... А я придирчивый до мелочей, человек с задачей справился. ..
Алексей ответственный, компетентный заказчик! Сперва мы вместе разложили проект до мельчайших подробностей, рассмотрели несколько вариаций, выявили лучшее решение, подготовили озвучку, подставили, нарезали, выставили на оценку, утвердили, завершили. Проект создавался дольше обычного, но зато все довольны, созданная видео презентация прослужит ещё долгое время для привлечения новых клиентов! В работе, главное - показатель! Спасибо за работу и сотрудничество! Рекомендую как заказчика! В знак уважения, поддержка ваших проектов и проф.консультация для вас в любое время.
  • Похожие заказы

  • Требуется сделать видео-презентацию сайта с озвучкой

    Требуется сделать видео-презентацию сайта с озвучкой: 1. Информация о интернет-магазине, продукции; 2. Краткий обзор разделов и подразделов; 3. В конце озвучить мотивацию на покупку. Объем видео-ролика примерно 1-3 мин. (возможен монтаж, для спецэффектов и сокращения пауз). Все детали обсудим с ...

    Видеомонтаж25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Видеоинфографика – приветствие

    Нужно создать видео-приветствие, аналогично [url=https://www.youtube.com/watch?v=5BOeTHvm7R0]https://www.youtube.com/watch?v=5BOeTHvm7R0[/url] . Сценарий есть. Все остальное, включая озвучку, нужно сделать. По ссылке очень качественное видео, нам достаточно на основе шаблонов, например https://www.youtube.com/watch?v=dw6LThwrGHc . Длительность около 1,5 мин. Интересует стоимость, сроки (на этом ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Заставка для программы

    Всем добрый вечер! Нужна подобная заставка https://www.pond5.com/after-effect/30433121/motion-opener.html#  Обязательно указывайте стоимость и сроки Только для проживающих в г. Киев Не разовая работа

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать 70 видероликов

    $450

    Сделать 70 полезных видеороликов для нашего youtube канала  Какого рода ролики надо снять:  1) Скринккасты – как настроить контекстную рекламу на 1000 слов, как создать сайт и т.д., то есть свой экран, либо  2) Вы рассказываете что то ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Начало любительского фильма

    Добрый день, Требуется короткий ролик для вставки в фильм.  Ролик как заставка к фильму Звездыне войны с оригинальной музыкой но со своими словами.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Уникализировать видио

    Здравствуйте, нужно уникализировать 10 видио, то есть найти и там немного уникализировать, давить музыку или собрать нарезки с разных видио, это нам нужно для страницы в  FB

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Конвертация видео MOV в AVI

    $10

    Конвертация видео MOV 6:9 в AVI (с обрезанием кадра) 1.   Формат CanopusDV,MicrosoftDV, расширение*.avi2.  Форматзвука 48 кГц, 16 бит, dual mono (левый канал = правый канал),уровень звука по пикам минус 1 дБ.3.   Видео 720х576 пикселей 4:3, 25кадров PAL

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать фильм с музыкой

    Скину видео клип (более 60 минут) нужно из него сделать короткометражный. Обозначу секунды (от и до) и музыку какую вставить под эти нарезки (музыку также скину на почту).  Фильм свадебный. Интересует цена и сроки.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Помощь в нарезке видео роликов

    Добрый день! В презентации использую фрагменты фильмов. Сейчас я нашел их на ютубе, качество плохое. Нужна помощь. Найти на торренте видео в качестве  DVD/Full HD, скачать себе фильм и вырезать мне нужный фрагмент. Готов оплатить из расчета ...

    Видеомонтаж34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад