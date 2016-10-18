Сделать видео ролик (рекламный до 60 сек)

Алексей ответственный, компетентный заказчик! Сперва мы вместе разложили проект до мельчайших подробностей, рассмотрели несколько вариаций, выявили лучшее решение, подготовили озвучку, подставили, нарезали, выставили на оценку, утвердили, завершили. Проект создавался дольше обычного, но зато все довольны, созданная видео презентация прослужит ещё долгое время для привлечения новых клиентов! В работе, главное - показатель! Спасибо за работу и сотрудничество! Рекомендую как заказчика! В знак уважения, поддержка ваших проектов и проф.консультация для вас в любое время.