Один час работы в АЕ. Привести оформление к единому стилю.

Версия АЕ 2015.2 СС.

Всё по шаблону, прописал на прикрепленной картинке к заданию. На второй картинке наглядно продублировал нахождение пунктов.

Всего 18 слайдов, оформление 3 слайдов полностью готово.

Могу оплатить вперед если это не первое ваше задание.

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