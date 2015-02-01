Один час работы в АЕ. Привести оформление к единому стилю.

ВидеомонтажЗакрыт6 заявок306 просмотров
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Версия АЕ 2015.2 СС.

Всё по шаблону, прописал на прикрепленной картинке к заданию. На второй картинке наглядно продублировал нахождение пунктов.

Всего 18 слайдов, оформление 3 слайдов полностью готово.

Могу оплатить вперед если это не первое ваше задание.

Сделать сегодня до 20.00 максимум 20.30 по мск.

Выбираю по меньшей цене.

7 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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