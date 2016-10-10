PavelNovikov

Showreel

Звукорежиссёр, только начинающий свой путь в профессиональной деятельности, однако успевший приобрести богатый опыт записи и сведения звука: работал студийным и концертным звукорежиссёром (FOH), "бумщиком" (записывал звук в павильонах и на натуре для ТВ - репортажей и короткометражных фильмов). Стажировался в Большом Театре, записывал звук на площадке для передачи "Билет в Большой" ТК "Культура", сотрудничал с зарубежными стартап-компаниями.