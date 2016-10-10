PavelNovikov

Павел PavelNovikov

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Showreel

Звукорежиссёр, только начинающий свой путь в профессиональной деятельности, однако успевший приобрести богатый опыт записи и сведения звука: работал студийным и концертным звукорежиссёром (FOH), "бумщиком" (записывал звук в павильонах и на натуре для ТВ - репортажей и короткометражных фильмов). Стажировался в Большом Театре, записывал звук на площадке для передачи "Билет в Большой" ТК "Культура", сотрудничал с зарубежными стартап-компаниями.

Отзывы заказчиков

agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Обработать аудио
Работа уже сделана, быстро, спасибо!
Спасибо!
Ответный отзыв
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Корректировка видео
Все отлично, быстро и качественно, спасибо!
Было приятно поработать, благодарю!
Ответный отзыв