Требуется добавить около 5000 товаров на сайт, включая заголовки, фотографии, описания и мета теги. Все детали будут предоставлены. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом всех требований.
- Наполнение сайтов35 заявокОткрыт9 дней назад
Требуется настроить шаблон сайта на движке 1С-Битрикс, добавить необходимые категории и провести обучение по работе с админкой. Опыт работы с 1С-Битрикс обязателен.Веб-программирование5 заявокОткрыт17 дней назад
Требуется специалист по WordPress для перевода купленного шаблона на русский язык и его адаптации под интернет-магазин. Необходима реализация с учетом конкретного технического задания.Веб-программирование16 заявокЗакрыт14 дней назад
Необходимо перерисовать несколько фотографий в векторный формат, используя не более 6-8 цветов. Стиль может быть легким, без излишней сложности. Портфолио обязательно.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется создать анимацию для видео, предназначенного для маркетплейса. Будет предоставлен PSD-файл и пример анимации. Необходимо учитывать стиль и формат видео. Ждём качественные предложения с примерами работ.Анимация4 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется разработать плагин для WordPress, который позволит пользователям на сайте рисовать будущий дизайн ножей. Необходимо реализовать функционал, аналогичный примеру. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса для пользователей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищется опытный разработчик, разбирающийся в Wordpress, для установки и настройки шаблонов и плагинов. Задача включает доведение проекта до идеала с учетом всех требований и особенностей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищется профессионал для работы с движком Wordpress. Необходимы навыки в системах управления контентом (CMS). Ожидается выполнение задач по настройке и оптимизации сайта.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад