Здравствуйте. Я - опытный графический дизайнер с тремя годами работы в создании уникальных и привлекательных дизайнов для различных брендов на различных иностранных платформах. Моя работа всегда отличается высоким качеством, творческим подходом.
Мои услуги включают в себя создание логотипов, дизайн рекламных баннеров, упаковки для продуктов и иллюстрации. При этом я активно использую современные программы и технологии для дизайна, такие как Adobe Photoshop, Illustrator.
Мне важно полностью понимать потребности и цели моих клиентов, поэтому я глубоко погружаюсь в каждый проект, начиная с концепции и заканчивая финальной реализацией, чтобы гарантировать, что вы получаете именно то, что вам нужно.
Если вам нужен профессиональный графический дизайнер, который обеспечит высокое качество и привлекательный дизайн для вашего бренда, я готова помочь.
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и начать работу с уверенностью в успешном результате.
ПОЧЕМУ ИМЕННО Я:
Строго придерживаюсь сроков.
Гарантирую бесплатные правки.
Всегда доступен для общения, напишите, когда вам удобно.
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ
Телеграм: @Neathery
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Портфолио
- Логотип бренда винтажной деловой одеждынет просмотров
- Seedlingнет просмотров
- Продажа медовой продукциинет просмотров
- Логотип для магазина кассетнет просмотров
- Реклама фреша в Instagram, Facebookнет просмотров
- Дизайн Стартовой страницы Web.Сайт по аренде квартирнет просмотров
- Реклама Арт выставки современного искусстванет просмотров
- Логотип для магазина по продаже морепродуктовнет просмотров
- Постер для рекламы водной продукциинет просмотров
- Портреты на заказнет просмотров
- Дизайн персонажей для визуальной новеллы2 просмотра