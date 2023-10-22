Дизайн бренду одягу

Нужен логотип для онлайн магазина, в возможные ближайшие сроки
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Потрібно створити логотип для преміального бренду одягу «De First».
Імпонує стиль логотипу “12 storeez”, Louis Vuitton”, “Chanel”, а також новий дизайн логотипу “Burberry”.
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