Логотип для ютуба

Нужен логотип для игрового канала . Есть шапка-баннер уже . Нужна единая стилистика с баннером .

В логотипе должен быть текс из 2 вариантов .

1 вариант : Rasl Kroy

2 вариант :RK

В лого должны быть 100% 2 цвета , оттенок красного и фиолетового . Остальные доп цвета должны быть гармонировать .

Стиль должен соотвествовать каналу и быть современным , в тоже время может где то быть дерзким.

Ожидаю ваши предложения .