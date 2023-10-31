Нужен логотип для игрового канала . Есть шапка-баннер уже . Нужна единая стилистика с баннером . В логотипе должен быть текс из 2 вариантов . 1 вариант : Rasl Kroy 2 вариант :RK В ...
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Нужны логотипы для двух направлений-экскурсии и производства сувениров
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