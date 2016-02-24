Нужно разработать логотип с наложением на визитку для бизнес инкубатора "Треугольник". Девиз нашего бизнес-инкубатора - "Мы соединяем интересные идеи, креативных людей и умный капитал"
Создание логотипа по готовой концепции
Требуется из идеи создать логотип компании, занимающейся светодиодным освещением в рамках смены фирменного стиля.
Сайт компании http://g-lights.ru
Слоган/концепция - "Все стороны СВЕТА"
Логотип должен отражать эту идею, а также неким образом перекликаться со старым вариантом логотипа (прикреплен лого для партнеров.jpg). Наша идея, альтернативы которой мы пока не видим - это стилизация лампы на подставке глобуса. Причем при взгляде на лого идея должна читаться вполне определенно. Если будут предложены иные варианты визуализации идеи, готовы рассматривать, возможно, мыслим зашоренно.:)
Цветовая гамма должна перекликаться с цветами существующего логотипа: "строгие" оттенки зеленого, серый, возможно вкрапление более ярких цветов, но они не должны быть преобладающими (оранжевый, желтая охра).
Важный момент. Лого будет использоваться на сайте, и в данном случае нет ограничений по использованию количества цветов, градиентов и т. п. Но вместе с тем будет также печататься на сувенирной продукции, а также выштамповываться на пластиковых элементах светодиодных светильников. Соответственно, важным фактором является презентабельность логотипа в одноцветном исполнении, т. е. сама его форма.
Отдельно обращаю внимание, что компания занимается продажей ТОЛЬКО светодиодного освещения, поэтому стилизация "лампы" должна неким образом увязывать ее со светодиодной сферой, а не ассоциироваться с лампами накаливания, люминесцентными и т. п.
По стилю - современный, основательный, "дружелюбный". Может быть как самодостаточным знаком, так и гармонично смотреться с названием компании "Грин Лайтс". Под названием компании идет текст "светодиодное освещение". Шрифты подобрать самостоятельно.
Также прикрепляю файлик с формами, которые "крутились" из старого варианта и в конечном итоге привели к той идее, которую просим реализовать. Если поможет - ок, но это вообще не догма.
Есть вопросы - задавайте, постараюсь пояснить - светом торгуем хорошо, ТЗ формулируем плохо :)
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
По просьбе продлен до 22.02.16г. Фирменный знак для кафе "FunTasty". Требуется разработать фирменный знак для кафе быстрого питания "Fun Tasty", основная направленность которого - Чай Bubble Tea, а так же будут ...Завершен9 лет назад
- $40
Для компания (сервис сборки и доставки оригинальных букетов) нужно предложить оригинальное изображение логотипа. Его планируется гравировать на вазах, использовать на коробках, упаковке и тд. Логотип должен включать 4-х-листник (клевер) как символ удачи. (возможно 3-х-листник ...Завершен9 лет назад
Необходимо разработать логотип компании с эмблемой. Подробности буду отправлять в лс. После как оставите заявку на проект, просьба отписаться в личку. С дополнительными вопросами который Вас интересует.Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Мне нужен логотип к кулинарному сайту. При подаче заявки прошу указать портфолио или работы которые были вами сделаны. Указывайте цену, которую хотите за выполненную работу.Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Название клуба – FARGO JIU-JITSU. Помимо прочих значений тут есть скрытый смысл т.н. игра словFAR GO что можно интерпретироватькак долгий путь, что определенно относится к Джиу-джитсу. Так же этот «долгий путь» может означать ...Завершен9 лет назад
Есть несколько концепции, набросков логотипа. Название сайта сФактура Нужно красиво прорисовать идею. Задумки есть, нужно только обыграть и сделать красиво. Возможны свои идеи.. Уважаемые исполнители! Идя практически готова, поэтому ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $12
Сделать логотип компании, которая занимается продажей строительных материалов. Предоплата после выбора эскиза.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Для нового направления продажи различной мебели, деталей интерьера, ценового сегмента: среднего и премиум на федеральном уровне, возможно продажа на экспорт, требуется современное название и соответственно логотип. https://www.instagram.com/altaiwoodman/Закрыт9 лет назад