Создание логотипа по готовой концепции

# 1 — $ 40

Требуется из идеи создать логотип компании, занимающейся светодиодным освещением в рамках смены фирменного стиля.

Сайт компании http://g-lights.ru

Слоган/концепция - "Все стороны СВЕТА"

Логотип должен отражать эту идею, а также неким образом перекликаться со старым вариантом логотипа (прикреплен лого для партнеров.jpg). Наша идея, альтернативы которой мы пока не видим - это стилизация лампы на подставке глобуса. Причем при взгляде на лого идея должна читаться вполне определенно. Если будут предложены иные варианты визуализации идеи, готовы рассматривать, возможно, мыслим зашоренно.:)

Цветовая гамма должна перекликаться с цветами существующего логотипа: "строгие" оттенки зеленого, серый, возможно вкрапление более ярких цветов, но они не должны быть преобладающими (оранжевый, желтая охра).

Важный момент. Лого будет использоваться на сайте, и в данном случае нет ограничений по использованию количества цветов, градиентов и т. п. Но вместе с тем будет также печататься на сувенирной продукции, а также выштамповываться на пластиковых элементах светодиодных светильников. Соответственно, важным фактором является презентабельность логотипа в одноцветном исполнении, т. е. сама его форма.

Отдельно обращаю внимание, что компания занимается продажей ТОЛЬКО светодиодного освещения, поэтому стилизация "лампы" должна неким образом увязывать ее со светодиодной сферой, а не ассоциироваться с лампами накаливания, люминесцентными и т. п.

По стилю - современный, основательный, "дружелюбный". Может быть как самодостаточным знаком, так и гармонично смотреться с названием компании "Грин Лайтс". Под названием компании идет текст "светодиодное освещение". Шрифты подобрать самостоятельно.

Также прикрепляю файлик с формами, которые "крутились" из старого варианта и в конечном итоге привели к той идее, которую просим реализовать. Если поможет - ок, но это вообще не догма.

Есть вопросы - задавайте, постараюсь пояснить - светом торгуем хорошо, ТЗ формулируем плохо :)