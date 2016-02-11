Мне нужен логотип к кулинарному сайту. При подаче заявки прошу указать портфолио или работы которые были вами сделаны. Указывайте цену, которую хотите за выполненную работу.
Необходимо разработать логотип компании с эмблемой
Необходимо разработать логотип компании с эмблемой. Подробности буду отправлять в лс. После как оставите заявку на проект, просьба отписаться в личку. С дополнительными вопросами который Вас интересует.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Название клуба – FARGO JIU-JITSU. Помимо прочих значений тут есть скрытый смысл т.н. игра словFAR GO что можно интерпретироватькак долгий путь, что определенно относится к Джиу-джитсу. Так же этот «долгий путь» может означать ...Завершен9 лет назад
Есть несколько концепции, набросков логотипа. Название сайта сФактура Нужно красиво прорисовать идею. Задумки есть, нужно только обыграть и сделать красиво. Возможны свои идеи.. Уважаемые исполнители! Идя практически готова, поэтому ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $12
Сделать логотип компании, которая занимается продажей строительных материалов. Предоплата после выбора эскиза.Логотипы и Знаки26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Для нового направления продажи различной мебели, деталей интерьера, ценового сегмента: среднего и премиум на федеральном уровне, возможно продажа на экспорт, требуется современное название и соответственно логотип. https://www.instagram.com/altaiwoodman/Закрыт9 лет назад
Необходимо придумать логотип и фирменный стиль для юридической компании "Долг-Центр". Специализация - защита заемщиков, банкротство физлиц, возврат банковских страховок и т.д., иными словами юридическая помощь людям, у которых есть проблемы с долгами. ...Завершен9 лет назад
- $50
Всем привет. Нужен лого для сайта по наращиванию ресниц и волос. ТЗ во вложении. Срок до воскресенья (14.02.2016) включительно. Add: Обязательно ...Завершен9 лет назад
Задание на прорисовку логотипа и персонажа AlloToGo: Исходные данные: зарисовки-скетчи с различными вариантами роботов и несколько вариантов логотипа Задача: Прорисовать персонаж - робота, у которого голова была бы в виде колёс+трубки. ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется логотип для Рекламного агентства. Текст о компании с описанием и пожеланиями, в файле (во вложении, что-то по типу ТЗ). Требования и как будем сотрудничать: 1) Вы делаете пару грубых ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт9 лет назад